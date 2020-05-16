أخبار مصر | الهلال الأحمر يعقم محطة مصر لمجابهة كورونا (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر يعقم محطة مصر لمجابهة كورونا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، تقريرا من الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر حول الجهود التي يقوم الهلال في مواجهة فيروس الكورونا المستجد.

وأشار التقرير إلي التعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، في دعم جهود متطوعي الهلال الأحمر والتي كان أبرزها تعقيم الأماكن والمؤسسات الحيوية وأبرزها محطة مصر، والتي شارك في تعقيمها أكثر من 50 متطوع يرتدون الملابس اللازمة لعملية التطهير والتعقيم وتم تعقيم جميع الأرصفة وعربات القطارات والتي بلغت ٣١٢ عربه بخلاف بهو المحطة وجميع مكاتب اللاإدارية، باجمالي مساحه بلغت ٦٠٠٠م مربع.

كما أشار إلي تعاون الهلال الأحمر وساويرس للتنمية في توزيع ٨٠٠ حقيبة نظافة شخصية إلي الأسر المتضررة في القرى تحت العزل المنزلي في محافظات الجيزة والمنوفية والغربية.

وأكد التقرير علي استمرار الهلال الأحمر المصري في عمليات التعقيم والتطهير للأماكن الحيوية والتي يتردد عليها المواطنين بشكل مستمر علاوة على دور التربية والرعاية وكذلك دور المسنين.

بالإضافة إلي المشاركة في حملات التوعية الصحية أثناء عملية تنظيم صفوف المستفيدين من صرف المعاشات في مكاتب البريد، وتقديم خدمات الدعم النفسي عبر الهاتف للمصابين في مستشفيات العزل وكذلك الأفراد في القرى والبنايات التي تحت العزل المنزلي، كما تم تصميم رسائل إعلامية عن التوعية والسلوكيات الصحيحة الصحية التي ينبغي إتباعها للحد من انتشار الوباء.

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وفي سياق آخر من التدخلات فقد تم تقديم الخدمات الأساسية وتوفير الغذاء والدواء للأفراد المجتمع في عدد ٧ مناطق متضررة من تفشي الوباء وقيد العزل المنزلي.

ويستكمل الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية العمل الانساني الذي يقدمه للمجتمع في ظل ازدياد أعداد المصابين وتفشي الوباء، والعمل على نشر الوعي الصحي والسلوكيات الصحيحة من اجل الحفاظ على أفراد المجتمع.

وكانت وجهت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، في وقت سابق، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بمؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وقامت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات بتعقيم مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة ومقار المديريات وتوفير الكاشف الحراري للكشف على درجة حرارة العاملين وابنائنا بدور الرعاية والمؤسسات وتوفير الكمامات والقفازات والمواد المطهرة والحفاظ على النظافة العامة للأبناء، بالإضافة إلى توفير منشورات توعوية داخل جميع مؤسسات الرعاية.

هذا وقد قامت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة بالإعلان عن عدم تلقي أي شكاوي ورقية بإدارات خدمة المواطنين على ان يتم ارسال الشكاوي على رابط منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء www.shakwa.eg او من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 برئاسة مجلس الوزراء ويعد هذا الاجراء من ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين من اية احتمالات أو فرص للعدوى يمكن ان تنتج عن الاختلاط .