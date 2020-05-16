أخبار مصر | وزيرة التضامن: انتظام صرف مساعدات برنامج "كرامة"

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: انتظام صرف مساعدات برنامج "كرامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت اليوم السبت وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف مساعدات للمستفيدين من برنامج "كرامة" والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و١٦٦ ألف مستفيد باجمالي قيمة حوالي ٥٢٤ مليون جنيه من خلال ٤٠٠٠‬ مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وشهد اليوم انتظام عمليات الصرف، وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامه لشهر مايو لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات.

وكانت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي؛ قد اعتمدت خطة لصرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر مايو 2020، حيث يبدء اليوم السبت 16 مايو الصرف لمستفيدي كرامة ويستمر حتى غدًا الأحد 17 مايو.

على أن يبدأ الصرف لمستفيدي مساعدات تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون اسرة بقيمة إجمالية 920 مليون جنيه اعتبارًا من يوم الاثنين 18 مايو كذلك للذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم من مستفيدي كرامة.

هذا وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

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وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي 3 مليون أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار 445 مليون جنيه.

وكانت وجهت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، في وقت سابق، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بمؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وقامت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات بتعقيم مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة ومقار المديريات وتوفير الكاشف الحراري للكشف على درجة حرارة العاملين وابنائنا بدور الرعاية والمؤسسات وتوفير الكمامات والقفازات والمواد المطهرة والحفاظ على النظافة العامة للأبناء، بالإضافة إلى توفير منشورات توعوية داخل جميع مؤسسات الرعاية.

هذا وقد قامت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة بالإعلان عن عدم تلقي أي شكاوي ورقية بإدارات خدمة المواطنين على ان يتم إرسال الشكاوي على رابط منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء www.shakwa.eg او من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 برئاسة مجلس الوزراء ويعد هذا الإجراء من ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين من اية احتمالات أو فرص للعدوى يمكن ان تنتج عن الاختلاط .