شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير منطقة الدراسات بالمنصورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، الأعمال الجارية للتطوير منطقة الدراسات بمدينة المنصورة، لمتابعة سير عمليات رفع الأكشاك وكافة الإشغالات من الجزيرة الوسطى في إطار تطوير ورصف وتوسعة الشارع الرئيسى.

رافق المحافظ خلال الزيارة، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والعميد ممدوح الحصي، مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد وائل الشربيني، مدير شرطة المرافق، والمهندس عبدالحميد المصري مدير مديرية الطرق، والمحاسب محمد البسيوني رئيس حي شرق، والمحاسب أحمد هلال رئيس مركز ومدينة طلخا.

وطالب «مختار» أن يكون الشارع في أفضل صورة، قائلا: «عايزين الناس تشعر إننا جايين نخدمها مش نقضي وقت»، موجها بتوفير كافة الإمكانيات المادية لإنهاء الأعمال الجارية بالشارع.

وقال المحافظ، في بيان صحفى، إن هذا الشارع كان يعاني من وجود أكشاك تخطت 112 كشك جميعها تم نقلها، بالإضافة إلى وجود المواقف العشوائية، «أنا أحلم أن يكون هذا الشارع مثل صلاح سالم بالقاهرة، يسير في الاتجاهين ورصيف في المنتصف، وسيتم نقل الأكشاك والمواقف العشوائية لتكون الحركة به مثل باقي الشوارع بالمحافظة، والسكان يقدروا يذهبوا لأعمالهم بكل سهولة ويسر».

ووجه المحافظ، لمسؤولي الشركة المنفذة لأعمال الرصف بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، ووجه لرئيس حي شرق بالاستعانة بكافة أدوات الدعم من المراكز والمدن إذا لزم الأمر لإنهاء الأعمال بالشارع.

وتوجه محافظ الدقهلية بعدها إلى ممشى كورنيش المنصورية أمام مساكن الميناء ووجه لرئيس حي شرق بزيادة عدد مداخل الممشى وأكد على ضرورة الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى ضرورة تطهير ترعية المنصورية حتى تظهر بالمظهر اللائق أمام المواطنين.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تفقد الأعمال الجارية للتطوير منطقة الدراسات بمدينة المنصورة

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تفقد الأعمال الجارية للتطوير منطقة الدراسات بمدينة المنصورة

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تفقد الأعمال الجارية للتطوير منطقة الدراسات بمدينة المنصورة

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تفقد الأعمال الجارية للتطوير منطقة الدراسات بمدينة المنصورة