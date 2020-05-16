شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار رعدية على الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعرضت الوادي الجديد، اليوم السبت، لسقوط أمطار رعدية وظهور سحب كثيفة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفع درجة الاستعداد تحسبا لتزايد الأمطار أو ظهور عواصف ترابية في ظل عدم استقرار الطقس.
وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة التأهب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري والتحرك في حال حدوث سيول شديدة بمشاركة كافة مديريات الخدمات، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بكل مركز تحسبا ً للأزمات والكوارث سواء سقوط أمطار أو عواصف ترابية شديدة أو حرائق وحوادث نتيجة عدم استقرار الطقس، بالإضافة إلى استمرار متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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