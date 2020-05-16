شكرا لقرائتكم خبر عن هبوب عاصفة ترابية وانخفاض مستوى الرؤية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تعرضت محافظة أسوان، عصر السبت، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بعد أن تعرضت المحافظة إلى هبوب عاصفة ترابية مفاجئة أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية بسبب الأتربة العالقة في الهواء صاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.
وأصدرت المحافظة تعليماتها لقائدي السيارات على الطرق الصحراوية والزراعية بتوخي الحذر أثناء القيادة، ورفعت مديرية الصحة والأجهزة المحلية والحماية المدنية درجة الاستعداد.
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الوضع في مصر
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تعافي
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