شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تُحسب الزكاة على أسهم البورصة؟.. مفتى الجمهورية يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، على كيفية احتساب زكاة المال على الأسهم المتداولة في البورصة، وقال، أولاً: البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله الله تعالى أو بيعها جائزٌ شرعا بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة.

وأضاف مفتى الجمهورية، ثانيًا: تخرج الزكاة عن الأسهم إذا حال عليها الحول وبلغت قيمتها السوقية النصاب وقت بداية الحول القمري وكانت في نهاية الحول تساي نصابا أو أكثر، وذلك إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خِدمِيّة فلا زكاة فيها.