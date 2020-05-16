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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد أول فيلا ينتهي تشطيبها بمنطقة الفيلات في المنصورة الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السبت، أول فيلا يتم تشطيبها بمنطقة الفيلات المواجهة للكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة.
وشدد «الجزار» على ضرورة تنفيذ أعمال التشطيبات على أعلى مستوى، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، لإخراج هذا المشروع بأفضل صورة ممكنة.
وقال وزير الإسكان إنه جارٍ تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة تنفيذ الفيلات المودرن 58 %، والفيلات الكلاسيك 55 %.
والتقط «الجزار»، صورة جماعية مع العاملين بالمشروع، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في تنفيذ المشروعات المختلفة من أجل تحقيق النهضة العمرانية لمصر، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مواقع العمل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين.
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