شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: استقبال 12 فوجًا من المصريين العالقين بالكويت لتسكينهم بالمدينة الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محافظة الجيزة 12 فوجًا حتى الآن من المواطنين العالقين بدولة الكويت ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد.

استقبال 12 فوج من العالقين بدولة الكويت لتسكينهم بالمدينة الجامعية

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في بيان، السبت، أنه تم الجمعة انطلاق فريق عمل من محافظة الجيزة إلى مطار القاهرة لاستقبال 3 افواج قادمة من دولة الكويت على متنهم 550 مواطنا مصريا لتسكينهم في المدينة الجامعية لجامعه القاهرة بمنطقة بين السرايات والتي تم تخصيصها للعزل الصحي لمدة 14 يومًا، طبقًا للإجراءات الوقائية الصادرة من منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، وذلك وفقا لتوجهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

استقبال 12 فوج من العالقين بدولة الكويت لتسكينهم بالمدينة الجامعية

الجيزة تستقبل 1740 مصري عالقون بالكويت وتسكينهم بالمدن الجامعية - صورة أرشيفية

وذكر أنه تم استقبال المواطنين العائدين وتوفير اتوبيسات مجهزة من خلال التنسيق مع هيئة النقل العام لنقلهم للمدينة الجامعية، مشيرا إلى أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحي، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي إصابات.

الجيزة تستقبل 1740 مصري عالقون بالكويت وتسكينهم بالمدن الجامعية - صورة أرشيفية

وأشاد بالدور الذي قامت به جامعه القاهرة للتعاون مع المحافظة في تجهيز حجرات الإقامة للمواطنين وتوفير كافة سبل الاعاشة اللازمة للعمل على راحة الوافدين خلال فترة الحجر الصحي ورجوعهم إلى منازلهم اضافه إلى رفع كفاءة المدينة لاستقبال المواطنين وتوفير كبائن للتعقيم وكافة الوسائل الوقائية اللازمة.

وأشار راشد إلى أن جهود الدولة مستمرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، لافتًا ان هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة ومع وزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلى الجهة المخصصة للحجر الصحي.

استقبال 12 فوج من العالقين بدولة الكويت لتسكينهم بالمدينة الجامعية

وأعرب المواطنون الذين تم استقبالهم من دولة الكويت عن شكرهم العميق وامتنانهم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته لهم ولحرص سيادته على عودتهم إلى أرض الوطن وتوفير طائرات لنقلهم بسلامة وكذلك توفير حجر صحي أمن لهم دون تحملهم أي نفقات مادية.

وأشار المواطنون الذين تم استقبالهم بالمدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي عن تمتعهم بخدمة عالية الجودة فضلا عن تعقيم مقرات إقامتهم ومنحهم وجبات غذائية متكاملة.

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كما أعرب المواطنون عن شكرهم لسائر أجهزة الدولة متمثلة في وزارة الطيران المدني ومحافظة الجيزة وجامعه القاهرة لتوفير جميع التيسيرات لهم بداية من استقبالهم بالمطارات وتيسير الإجراءات وتوفير وسائل الانتقال وكذلك تسكينهم في المدن الجامعية.