شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 40 سريرًا بمستشفى العربي الجديد بقويسنا لعزل مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على افتتاح وإنهاء تجهيز جزء من مستشفى العربي الجديد بقويسنا بسعة 40 سريرا لعزل مصابي فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بالدكتور ممدوح العربي، رئيس مجلس إدارة مستشفى العربي بأبورقبة، والدكتور سعيد محمد البربري مدير المستشفى، والنائب محمود محي الدين عضو مجلس النواب.
وأشار «أبوليمون» إلى أنه كان من المقرر إنهاء الأعمال بالمستشفى وافتتاحها في يوليو المقبل ونظرا للظروف الراهنة وتداعيات الإصابة بفيروس كورونا ودعما للمنظومة الصحية بالمحافظة فقد تقرر افتتاح وإنهاء تجهيز جزء من المستشفى بسعة 40 سرير لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا بدءا من إجراءات الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة وحتى العزل.
ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح العربي ضرورة تكاتف كافة الجهود المجتمعية ومشاركة كافة أجهزة الدولة لعبور هذه المرحلة، مشيرا إلى تكثيف الأعمال لإمكانية استقبال الحالات خلال أيام.
وأضاف محافظ المنوفية أن مستشفيات العربى نموذج متكامل يحتذى به في جودة الخدمات والمستوى الطبى المقدم، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن المستشفى تعد صرح طبي جديد ويمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة وتقام المستشفى على مساحة 2500م .
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