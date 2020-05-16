شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يعقد اجتماعًا لمناقشة آخر المستجدات وإجراءات محاصرة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، السبت، الاجتماع الدوري لمناقشة آخر المستجدات والإجراءات الكفيلة لمحاصرة فيروس كورونا.

وشدد أبوليمون على ضرورة حصر المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وسرعة حصر المخالطين ومخالطيهم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، مشدداً على سرعة إظهار نتائج التحاليل بالحالات الإيجابية في نفس اليوم حتى يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية مع المخالطين مما يساهم في محاصرة الفيروس والحد من سرعة انتشاره.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بسرعة حصر كافة المستلزمات الطبية لمكافحة العدوى والوقيات الشخصية الآمنة من خلال المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد أصدر توجيهاته للوحدات المحلية بالتشديد على إجراءات الحظر والالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفض الأسواق والالتزام بمواعيد غلق المحلات، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر المعزولة والمتضررة من تداعيات فيرس كورونا.