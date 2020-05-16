شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 17 سائقًا وتغريمهم لمخالفة قرار ارتداء الكمامات الواقية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حملة لضبط سيارات الأجرة والأتوبيسات المخالفة وغير الملتزم سائقيها وركابها بارتداء الكمامة الواقية، والقادمين من القاهرة والعاشر، وذلك بطريق بلبيس الزقازيق، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ إن الحملة أسفرت عن ضبط 17 سيارة مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وسحب رخصة القيادة، وتفعيل قرار تحصيل الغرامة المالية على غير الملتزمين، وذلك تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

وأمر المحافظ بتوزيع عدد من الكمامات على سائقي وركاب السيارات المضبوطة، لاستكمال خط السير والوصول إلى الموقف المنتهي إليه خط السير، وأمر مدير إدارة المواقف بمنع سير السيارات المضبوطة، وعدم تسليم رخصها لسائقها إلا بعد دفع الغرامة المقررة، والتزام سائقيها بارتداء الكمامة وكذا الركاب.

وأكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح لأحد بمخالفة القرار الصادر، للحفاظ على الدولة ولضمان سير عجلة الحياة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وخلال الحملة أشاد المحافظ بالتزام عدد كبير من سائقي السيارات، بتنفيذ القرار موجها لهم التحية والتقدير لوعيهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهه فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وكذلك أصحاب المنشآت الصناعية بالمحافظة لإحكامهم الرقابة والسيطرة على أتوبيسات نقل العمال وإلزامهم بارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وطالب المحافظ بضرورة التكاتف والتلاحم خلال هذه الفترة الحرجة، وإتباع ارشادات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار الفيروس والتغلب عليه.

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