شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عاطلين حاولا ترويج 1300 قرص مخدر بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمر المستشار مصطفى المنشاوي، رئيس نيابة الدخيلة بالإسكندرية، السبت، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة لمحاولتهما ترويج 1300 قرص مخدر من عقار التامول.
تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان بمزاولة نشاطها الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحًا لترويج الأقراص المخدرة على عملائهما.
تم عمل كمين وألقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 1300 قرص مخدر من عقار التامول، ومبلغ مالي، وهاتفان محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار بها على عملائهما، تم تحرير المحضر وتولت النيابة التحقيقات.
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