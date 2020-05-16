شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يتفقد اصطفاف عناصر قوات المظلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، السبت، إجراءات إصطفاف عناصر قوات المظلات وذلك في إطار المتابعة الدورية لمستوى الاستعداد والتدريب القتالى لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .

بدأت الإجراءات بكلمة قائد قوات المظلات أشار فيها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات المظلات لتؤدى مهامها بكفاءة وإقتدار، كما إستعرض أبرز الأنشطة والإلتزامات التي يتم تنفيذها، وماشهدته قوات المظلات خلال الآونة الأخيرة من تطوير وتحديث في المنظومات الإدارية والفنية من أجل الإرتقاء بالفرد المقاتل .

واستمع الفريق أول محمد زكى للتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى للقوات المصطفة والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الإستعداد القتالى للقوات، ونقل القائد العام لرجال المظلات تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس .

وأكد الفريق أول محمد زكى أن مقاتلى قوات المظلات هم أحد أركان القدرة العسكرية التي ترتكز عليها القوات المسلحة لتأمين الدولة المصرية ضد كافة التهديدات، وأن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في آداء المهام المقدسة المكلفين بها لحماية وصون مقدساته .

وقام الفريق أول محمد زكى بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات، كذلك المرور على إحدى المنشآت الإدارية التي تم تطويرها وتجهيزها لإستقبال العناصر المشاركة بالأنشطة التدريبية من الدول الصديقة والشقيقة داخل قوات المظلات .

كما شاهد القائد العام عدداً من الأنشطة الجوية لمقاتلى المظلات بإستخدام معدة الدلتا، إضافة إلى تفقد عامود الهواء الجديد الذي يستخدم في تدريب القوات وصقل مهاراتهم على أعمال القفز الحر والسباحة الجوية، فضلاً عن أنه يوفر عمل محاكاه واقعية لعملية القفز اثناء تنفيذ المهام وتأهيل القافزين المتدربين لمواجهة كافة الظروف الطارئة التي يمكن أن تواجههم اثناء القفز.

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