شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. «مدبولي» يشهد إطلاق المرحلة الثالثة من «نتشارك.. هنعدي الأزمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، إطلاق صندوق «تحيا مصر» للمرحلة الثالثة من مبادرة «نتشارك.. هنعدي الأزمة» لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وهى أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية في المنطقة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 11,228

تعافي 2,799

وفيات 592

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