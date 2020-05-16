شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من الغد.. جامعة أسيوط: ارتداء الكمامة شرطًا إلزاميًا لدخول الحرم الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، السبت، قرارًا بتعميم ارتداء الكمامة على كل المتواجدين داخل الجامعة واعتبار ارتدائها شرطًا إلزاميًا لدخول الحرم الجامعي بدءً من غدًا الأحد، ومنع أي فرد من الدخول من بوابات الجامعة الرئيسية في حال عدم التزامه بذلك.

وصرح رئيس جامعة أسيوط أن قراره يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على الحفاظ على صحة وسلامة منتسبيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطبيق عددًا من الإجراءات الإضافية في إطار خطة التعايش مع «كوفيد 19».

وكشف الدكتور طارق الجمال أنه سوف يتم تخصيص عددًا من المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع الكمامات بسعر التكلفة وذلك تيسيرًا على الأفراد، والمقرر أن تغطى الحرم الجامعي بالكامل وكذلك الكليات الواقعة خارجه، وذلك بالتعاون مع مؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام في صعيد مصر، والتي قامت بأخذ زمام المبادرة منذ بدء انتشار الجائحة بتأسيس نقط لإنتاج المستلزمات الوقائية بمبنى العيادات بالمستشفى الجامعي.

وأضاف الدكتور مصطفى الشرقاوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام بصعيد مصر، أن نقطة إنتاج المستلزمات الوقائية تعمل على إنتاج من 4 إلى 5 آلاف كمامة يوميًا، وذلك لتلبية احتياجات الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية، وهي كميات كافية لتغطية احتياجات كافة أفراد المجتمع الجامعي والمترددين عليها، مشيرًا إلى أنه جاري إعداد خطة عمل تنفيذاً لتوجيهات إدارة الجامعة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبده جعيص، الرئيس الشرفي للجمعية وذلك لتفعيل منافذ البيع الثابتة والمتحركة وتحديد أماكن توزيعها وتوفير الأفراد القائمين بالعمل على هذا، وتكليف أستاذ ياسين ثابت أمين عام المؤسسة بمتابعة تنفيذها.