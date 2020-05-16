شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: ضخ مليون أسطوانة بوتاجاز يوميًا لتغطية احتياجات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة تفقدية لمصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز في منطقة القطامية التابع لشركة بتروجاس، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لظروف التشغيل والاطمئنان على انتظام سير العمل في كافة الأنشطة البترولية وتأمين الإمدادات البترولية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطيات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية العاملين بهذه المجالات الحيوية.

وأكد «الملا» على العمل على زيادة الرصيد الاستراتيجي من البوتاجاز خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز موزعة جغرافياً بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك بالتوازى مع الإسراع في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليحل بديلاً للبوتاجاز.

ويبلغ إجمالي أسطوانات البوتاجاز التي يتم ضخها في الأسواق حالياً حوالى مليون أسطوانة يومياً لتلبية احتياجات المواطنين، ووجه الوزير بالتنسيق الدائم مع الأجهزة المختصة والاستمرار في إحكام الرقابة على الأسواق لضمان وصول السلعة لمستحقيها بالأسعار المحددة وتوافرها الدائم للمستهلكين.

ومن جانبه، أوضح المهندس رأفت عبدالهادى، رئيس شركة بتروجاس، أن مصانع التعبئة والمعالجة بالشركة يتم تشغيلها بنظام ورديتين عمل على مدار ٢٤ ساعة، مشيراً إلى أن الإنتاج اليومى لمصنع القطامية لتعبئة أسطوانات البوتاجاز يبلغ حوالى 60 ألف أسطوانة منزلى و10 ألاف أسطوانة تجارى، ويقوم بإمداد محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبنى سويف والشرقية بأسطوانات البوتاجاز.