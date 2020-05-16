شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاقها 10 أيام.. استئناف العمل بشكل كامل بمستشفى أسوان الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد العمل بشكل كامل بمستشفى أسوان الجامعي، حيث بدأت اليوم في استقبال الحالات المرضية داخل المستشفى بشكل طبيعي، عقب الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير لكافة أقسام المستشفى، بالتعاون بين جامعة أسوان والقوات المسلحة، عقب قرار إغلاق المستشفى منذ ١٠ أيام، بعد ظهور العديد من الحالات الإيجابية بين الطاقم الطبي والتمريض داخل المستشفى وإصابتهم بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات أسوان الجامعية، في بيان، السبت، إنه تم توفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وأدوات التعقيم والتطهير الخاصة بكل طبيب داخل المستشفى وجميع الأجهزة المعاونة والعاملين داخل المستشفى حرصا على سلامتهم وسلامة المترددين على المستشفى.

وأضاف أن المستشفى بدأ من خلال أقسام الطوارئ والاستقبال استقبال الحالات المرضية وإجراء عدد من العمليات الجراحية المؤجلة منذ الثامنة صباح السبت، مشيرًا إلى أنه تم وضع نظام خاص لدخول وخروج المترددين على المستشفى عبر بوابات المستشفى المسموح بها للدخول والخروج، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تم وضعها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.