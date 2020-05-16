شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: صرف 102 مليون جنيه جديدة لتمويل صغار المربين المنتفعين من مشروع البتلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو في جلسته الأخيرة، التي تم عقدها برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على صرف مبلغ 102 مليون و132 ألف جنيه، لتمويل 405 مستفيد، لشراء وتغذية 6061 رأس ماشية بغرض التسمين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه تم الموافقة تمويل 237 مستفيد لشراء وتغذية 2875 رأس ماشية محلية لتسمينهم ضمن المشروع، بقيمة تمويلية حوالي 38 مليون و422 ألف جنيه، بالإضافة إلى تمويل 168 مستفيد لشراء وتغذية 3186 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثيًا سريعة النمو، بمبلغ 63 مليون و720 جنيه.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، السبت، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير، بدعم المشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته، والتوسع في إشراك الجمعيات الأهلية لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربيين على مستوى الجمهورية ولتقديم مشروعًا نموذجيًا لهم.

وشدد القصير على تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع سواء محلي أو مستورد، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها، موضحًا أن معدل استرداد القروض الممولة حتى تاريخه قد وصل إلى نسبة 100% وهذا يدل على وعي المستفيدين والتزامهم بتوجيه القروض في الغرض التي خصصت من أجله.

من جهته، قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ومقرر المجلس، إن جملة ما تم تمويله حتى الآن للمستفيدين من المشروع القومي للبتلو، قد بلغ حوالي 1 مليار و60 مليون جنيه، للبتلو المحلي وكذلك العجول المستوردة، المحسنة وراثيًا وسريعة النمو.

من جانبه، أوضح طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

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