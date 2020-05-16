"الحرارة 43 والرطوبة تعود".. الأرصاد تعلن بالتفاصيل طقس 6 أيام مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة، بدءا من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن طقس اليوم السبت شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري والصعيد، بينما مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تكون رعدية احيانا.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 40-23، والسواحل الشمالية 32-21، شمال الصعيد41-25، وحنوب الصعيد 43-27.

ووصلت نسب الرطوبة على السواحل الشمالية ل80%، والقاهرة 75% والصعيد 70% وهذة النسب تستمر على مدار الثلاث ايام المقبلة.

الأحد:

شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري والصعيد، بينما مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تكون رعدية احيانا.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 42-25 والسواحل الشمالية 34-21، شمال الصعيد42-25، وحنوب الصعيد 43-27.

الاثنين:

شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري والصعيد، بينما مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تكون رعدية احيانا.

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وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 43-25 والسواحل الشمالية 35-21، شمال الصعيد 43-25، وحنوب الصعيد 44-27.

ووصلت نسب الرطوبة على السواحل الشمالية ل80%، والقاهرة 75% والصعيد 70% وهذة النسب تستمر على مدار الثلاث ايام المقبلة.

الثلاثاء:

شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري والصعيد، بينما مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تكون رعدية أحيانا.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 43-26 والسواحل الشمالية 37-21، شمال الصعيد 43-26، وحنوب الصعيد 43-28.

الأربعاء:

شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري والصعيد، بينما مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تكون رعدية احيانا.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 43-26 والسواحل الشمالية 37-21، شمال الصعيد 43-26، وحنوب الصعيد 43-28.

الخميس:

شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري والصعيد، بينما مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومن المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء تكون رعدية احيانا.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 43-26 والسواحل الشمالية 37-21، شمال الصعيد 43-26، وحنوب الصعيد 43-28.



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