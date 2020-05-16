إنفوجرافيك| الداخلية x أسبوع: ضبط 1182 قطعة سلاح و92 عنصر جرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت جهود الحملات في مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" ضبط 6336 قضية تموينية متنوعة، وتحرير 16قضية مقاهي مخالفة لقرار الغلق، وغلق 2 أماكن نشاط تعليمي مخالف، وغلق2254 محل مخالف لمواعيد الغلق،

وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط (42124 شخص،11474 سيارة ،1063دراجة نارية ،1321مركبة "توك توك") .

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كما تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (92) متهمًا، وضبط (1182) قطعة سلاح ناري.. أبرزها (3 رشاش جرينوف- 130 بندقية آلية – 223 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 59 مسدس – 767 فرد محلى الصنع – 1541 طلقة مختلفة الأعيرة– 1346 قطعة سلاح أبيض).

وفي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة: تم تأمين تنفيذ عدد (1406) قرار إزالة (حالة تعدى على الأراضي الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الري والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق عدد (23) مديرية أمن.

وأعدت وزارة الداخلية "الإنفوجرافيك"، يوضح جهود الحملات الأمنية خلال أسبوع على النحو التالي.