كشف غموض سرقة مبالغ مالية من مكتب توكيل ملاحي في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض سرقة مبالغ مالية، من مكتب توكيل ملاحي بالسويس، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، وتم ضبطه.

كان قسم شرطة السويس بمديرية أمن السويس تلقى بلاغا من (صاحب مكتب توكيل ملاحي) باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية من داخل المكتب "ملكه" الكائن بالطابق الثاني بأحد العقارات بدائرة القسم بأسلوب كسر الباب.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عاطل له معلومات مسجلة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط (مبلغ مالي) من واقعة السرقة، وأضاف بإنفاقه باقي المبالغ المستولى عليها.