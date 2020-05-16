سقوط 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم 11400 قرص مخدر بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من القبض على 4 عناصر إجرامية، بحوزتهم 11400 قرص مخدر، قبل ترويجها على عملائهم في الإسماعيلية.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (ثلاثة أشخاص لإثنين منهم معلومات مسجلة، مقيمين بدائرة مركزي شرطة القنطرة غرب والقنطرة شرق بالإسماعيلية)، تخصص نشاطهم في الاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهم 9000 قرص مخدر لعقار التامول – 1000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبلغ مالي – 4هاتف محمول).
كما تمكنت الإدارة من ضبط (عاطل له معلومات مسجلة - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية)، حال تواجده بالقرب من مسكنه وبحوزته عدد (1400 قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالي – هاتف محمول).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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