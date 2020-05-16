الداخلية: ضبط 198 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 77 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 198 قطعة سلاح ناري، و203 قضايا مخدرات، وتنفيذ 77600 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة الماضية.

كما تم ضبط تشكيل عصابي ضما متهمين ارتكبوا 3 حوادث متنوعا، و27 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و235 دراجة نارية مخالفة، و22 ألفا و374 مخالفة مرورية وإعادة سيارة ودراجة نارية وفحص 96 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.