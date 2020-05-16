السجن 5 سنوات لشخص والبراءة لآخر في قضية "خلية المعصرة "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم أحمد علي بالسجن 5 سنوات، وبراءة المتهم جمال عبد الرؤوف عبد الرحمن حسن من جميع التهم المنسوبة إليه، في إعادة إجراءات محاكمتها بقضية "خلية المعصرة ".

صدر الحكم برئاسة المستشار رأفت زكي محمود، وعضوية المستشارين مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور المستشار مصطفي أحمد زكي رئيس بنيابة أمن الدولة العليا، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الإخوان بحلوان ولاتهامهم ايضاً بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل وأنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة، وذلك خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 30 يونيو 2015 بدائرة قسم حلوان.