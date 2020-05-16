الداخلية: ضبط طردين بريدين بهما 844 قرصًا مخدرًا و265 جرام حشيش بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي من ضبط 2 طرد بريدي، وبداخلهما 844 قرص مخدر، و265 جرام حشيش بمطار القاهرة. وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية وجود (طرد بريدي) بداخله كمية من المواد المخدرة. Advertisements عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرد وبداخله 844 قرصا مخدرا لعقار الترامادول) قادمة من إحدى الدول الأجنبية (لأحد الأشخاص - مقيم بالدقهلية). وفى سياقٍ متصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والجهات المختصة من ضبط (طرد بريدي) عبارة عن سماعات مرسلة لأحد الأشخاص مقيم بالقاهرة إلى شخص مقيم بإحدى الدول العربية وبتفتيشه عقب تقنين الإجراءات عثر بداخله على 3 قطع لمخدر الحشيش وزنت 265 جراما). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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