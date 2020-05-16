أخبار مصر | وزير الرياضة يتفقد أعمال إنشاء ملعب مركز شباب الراهبين بالغربية (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يتفقد أعمال إنشاء ملعب مركز شباب الراهبين بالغربية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برفقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال إنشاء الملعب القانوني بمركز شباب الراهبين في مدينة سمنود؛ للوقوف على معدل الإنجاز المحقق بالملعب حتى الآن.
وشهد الوزير عرضًا تقديميًا حول مجهودات المركز ورؤية مجلس الإدارة في تشغيل الملعب القانوني بعد الانتهاء من إنشاؤه، واستئناف النشاط.
ووجه وزير الشباب والرياضة بدراسة طرح المساحة الخالية بمركز شباب الراهبين لإنشاء مشروعات استثمارية عليها بمشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع.
كما تعرف الوزير على الدور المجتمعي لمركز الشباب، ومشاركة أعضائه في تعقيم وتطوير قرية الراهبين، وتوزيع منشورات التوعية والوقاية من فيروس كورونا، والتطوع في خدمة المواطنين عند صرف معاشاتهم، والمشاركة في مبادرات "لا للتجمع، خليك في البيت، اكتشف موهبتك بالبيت".
وأشاد "صبحي" بالمشاركة المجتمعية لمراكز الشباب، ومشاركة الشباب في المبادرات التي اطلقتها الوزارة ومراكز الشباب انطلاقًا من المسئولية المجتمعية، وخدمة المواطنين، مشيرًا إلى رؤية الوزارة إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية كمحور رئيسي من استراتيجية وزارة الشباب والرياضة.
وكان وزير الشباب والرياضة، افتتح اليوم السبت، الملاعب المطورة بمراكز شباب "سمنود، ميت عساس، طليمة، كفر حسان"، وتفقد مركز شباب الناصرية.
تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.
تسجيل 399 إصابة جديدة و21 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.