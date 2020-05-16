أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 1391 شابا بينهم 46 من ذوي الهمم بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 1391 شابا بينهم 46 من ذوي الهمم بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 1391 شاباً منهم 46 من ذوى الهمم، بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة الإسكندرية، فضلا عن توفير 1185 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحه أمام شباب المحافظة لشغلها.

وأوضح وزير القوى العاملة، انه تم صرف منحة الرئيس السيسى للعمالة غير المنتظمة لـ 60 ألفاً و 470 مستحقاً بإجمالي مبلغ 30 مليونا و235 ألف جنيه من خلال 135 مكتب بريد و3 مدارس، بالإضافة إلى 5 فروع للبنك الزراعي بالمحافظة، وذلك على مرحلتين من يوم 13 الى 16 ابريل واستكمالها من يوم 26 الى 30 أبريل الماضي.

وتلقي وزير القوي العاملة، تقريرا بذلك من حسن الرداد وكيل الوزارة مدير المديرية بإنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي أوضح فيه أنه تم التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 87 منشأة ، تفتيش دوري وحملات ، وتحرير 96 محضرا للسلامة والصحة المهنية للمنشآت المخالفة بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.

وأشار إلي أن المديرية تلقت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين 185 شكوى، منها 70 شكوي مستوفاه، وتم تحرير 58 محضراً للمنشآت التي بت وجود مخالفات بها، وتبقى 57 شكوى تحت البحث.

وفي مجال التفتيش على المنشآت لضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 213 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي . Advertisements تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين بإيطاليا وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - ايطاليا، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للعمالة المصرية بالخارج، تلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي بميلانو مجدى حسنين، أشار فيه إلي إيطاليا اطلقت حرية الحركة للمواطنين داخل البلاد اعتبارا من أول يونيو 2020.