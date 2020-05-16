أخبار مصر | مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير حديثة أصدرها مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة، حصول مصر على المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.

وفي هذا الصدد قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن ذلك جاء نتيجة لاهتمام وزارة الزراعة بهذا المحصول الاقتصادي الذي يعد من المحاصيل التصديرية والتصنيعية الهامة وتأكيدا لثقة العالم في المنتجات الزراعية المصرية والتي تغزو جميع الأسواق العالمية.

وأضاف "القصير" أن محصول الفراولة يُزرع في محافظات القليوبية والبحيرة والإسماعيلية والشرقية وكذلك منطقة النوبارية وإنتاجها يغطي الاستهلاك المحلي.

وتابع أنه يتم تصدير نحو 20 ألف طن فراولة طازجة للخارج بأسعار عالية لأن الفراولة تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية، كما يتم تصدير نحو 4 ملايين شتلة فراولة سنويا، والفراولة المجمدة والتي يبدأ موسم تصديرها في شهر فبراير من كل عام، بعد انتهاء تصدير الطازجة مباشرة في شهر ديسمبر

ولفت الوزير إلى أنه في إطار دعم محصول الفراولة فقد سبق للبنك الزراعي المصري، زيادة حجم التمويل الذي يمنح لمزارعي الفراولة من 15 إلى 60 ألف جنيه للفدان المنزرع فراولة الموجه للتصدير لتدعيم وزيادة قدرات المزارعين على مواجهه تكاليف الإنتاج.

ونوه بأنه مؤخرا تمت زيادة الفئة التسليفية للفدان إلى 90 ألف جنية بفائدة مخفضة مدعومة من الدولة.