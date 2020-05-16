أخبار مصر | مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت تقارير حديثة أصدرها مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة، حصول مصر على المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.
وفي هذا الصدد قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن ذلك جاء نتيجة لاهتمام وزارة الزراعة بهذا المحصول الاقتصادي الذي يعد من المحاصيل التصديرية والتصنيعية الهامة وتأكيدا لثقة العالم في المنتجات الزراعية المصرية والتي تغزو جميع الأسواق العالمية.
وأضاف "القصير" أن محصول الفراولة يُزرع في محافظات القليوبية والبحيرة والإسماعيلية والشرقية وكذلك منطقة النوبارية وإنتاجها يغطي الاستهلاك المحلي.
وتابع أنه يتم تصدير نحو 20 ألف طن فراولة طازجة للخارج بأسعار عالية لأن الفراولة تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية، كما يتم تصدير نحو 4 ملايين شتلة فراولة سنويا، والفراولة المجمدة والتي يبدأ موسم تصديرها في شهر فبراير من كل عام، بعد انتهاء تصدير الطازجة مباشرة في شهر ديسمبر
ولفت الوزير إلى أنه في إطار دعم محصول الفراولة فقد سبق للبنك الزراعي المصري، زيادة حجم التمويل الذي يمنح لمزارعي الفراولة من 15 إلى 60 ألف جنيه للفدان المنزرع فراولة الموجه للتصدير لتدعيم وزيادة قدرات المزارعين على مواجهه تكاليف الإنتاج.
ونوه بأنه مؤخرا تمت زيادة الفئة التسليفية للفدان إلى 90 ألف جنية بفائدة مخفضة مدعومة من الدولة.
تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.
تسجيل 399 إصابة جديدة و21 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.