أخبار مصر | وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب جديدة في الغربية (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب جديدة في الغربية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، 3 ملاعب جديدة بمراكز "كفر حسان، طليمة، ميت عساس" بمحافظة الغربية والتي تم الانتهاء من تطويرهم بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و500 ألف جنيه، وافتتاح أعمال تطوير المبنى الإداري بمركز شباب كفر حسان.

ورافق الوزير، خلال الافتتاحات، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الوزير، الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمراكز الشباب بالنجوع والقرى والمدن في جميع المحافظات بالتنسيق مع محافظي المحافظات ومديريات الشباب والرياضة، علاوة على دعم تلك المراكز، وتشجيعها على تنمية مواردها الذاتية للاستفادة منها في أعمال الصيانة اللازمة للمنشآت.

ولفت "صبحي" إلى المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها داخل مراكز الشباب تطويرًا لمنشآتها بمشاركة القطاع الخاص من خلال الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات طبقًا للقواعد واللوائح المنظمة في هذا الشأن، وهو ما يحقق العديد من النتائج الإيجابية على مستوى تطوير مراكز الشباب وتخفيف العبء عن موازنة الدولة، وتوفير عائد شهري للمراكز للإنفاق منه على الأنشطة وصيانة المنشآت، وخدمة أعضاء المراكز بإضافة عناصر جديدة من البنية الرياضية.

ومن ناحيته، أشاد محافظ الغربية، بالمجهودات المبذولة على صعيد قطاعي الشباب والرياضة بالمحافظة، والتنسيق الكامل مع وزارة الشباب في استكمال تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالغربية، ورصد معدل إنجاز التطوير المحقق بها على أرض الواقع.