أخبار مصر | وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب جديدة في الغربية (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يفتتح 3 ملاعب جديدة في الغربية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، 3 ملاعب جديدة بمراكز "كفر حسان، طليمة، ميت عساس" بمحافظة الغربية والتي تم الانتهاء من تطويرهم بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و500 ألف جنيه، وافتتاح أعمال تطوير المبنى الإداري بمركز شباب كفر حسان.
ورافق الوزير، خلال الافتتاحات، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة.
وأكد الوزير، الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمراكز الشباب بالنجوع والقرى والمدن في جميع المحافظات بالتنسيق مع محافظي المحافظات ومديريات الشباب والرياضة، علاوة على دعم تلك المراكز، وتشجيعها على تنمية مواردها الذاتية للاستفادة منها في أعمال الصيانة اللازمة للمنشآت.
ولفت "صبحي" إلى المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها داخل مراكز الشباب تطويرًا لمنشآتها بمشاركة القطاع الخاص من خلال الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات طبقًا للقواعد واللوائح المنظمة في هذا الشأن، وهو ما يحقق العديد من النتائج الإيجابية على مستوى تطوير مراكز الشباب وتخفيف العبء عن موازنة الدولة، وتوفير عائد شهري للمراكز للإنفاق منه على الأنشطة وصيانة المنشآت، وخدمة أعضاء المراكز بإضافة عناصر جديدة من البنية الرياضية.
ومن ناحيته، أشاد محافظ الغربية، بالمجهودات المبذولة على صعيد قطاعي الشباب والرياضة بالمحافظة، والتنسيق الكامل مع وزارة الشباب في استكمال تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالغربية، ورصد معدل إنجاز التطوير المحقق بها على أرض الواقع.
تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.
تسجيل 399 إصابة جديدة و21 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.