أخبار مصر | رفع 3.3 مليون طن مخلفات بالمحافظات في 55 يومًا

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر رفع 3.3 مليون طن مخلفات بالمحافظات في 55 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، نجاح المحافظات في رفع 3.3 مليون طن مخلفات صلبة من كافة الشوارع بالمدن والمراكز والأحياء والقرى والتخلص الآمن منها، منذ بداية أزمة فيروس كورونا، في مصر خلال الفترة من 18 مارس 2020 وحتى 14 مايو الجاري.

وقال "شعراوي"، في بيان اليوم السبت: إن كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) تقدر بقرابة نصف كمية التولد خلال تلك الفترة بنحو 48%.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن محافظة القاهرة، تصدرت النسبة الأكبر من رفع كميات المخلفات منها حيث وصلت نحو مليون طن مخلفات، بينما جاء محافظات الوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء في أقل المحافظات تولد للمخلفات.

وكشف "شعراوي" عن نجاح محافظة الجيزة في رفع 524 ألف طن مخلفات، والقليوبية 62 ألف طن، والإسكندرية 235 ألف طن، وبني سويف 40 ألف طن وجنوب سيناء 7125 طن، والغربية 114 ألف طن وأسيوط 88 ألف طن والسويس 14 ألف طن والمنوفية 146 ألف طن.

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ونوه برفع محافظة الشرقية 135 طما، والإسماعيلية 51 ألف طن والأقصر 28 ألف طن، والدقهلية 168 ألف طن والمنيا 88 ألف طن وأسوان 16 ألف طن والفيوم 72 ألف طن وقنا 30 ألف طن، وكفر الشيخ 65 ألف طن، والبحيرة 197 ألف طن، ومطروح 40 ألف طن، والبحر الأحمر 26 ألف طن، ودمياط 40 ألف طن وشمال سيناء 9518 طن وبورسعيد 28 ألف طن والوادى الجديد 5 آلاف طن، وسوهاج 80 ألف طن.

وأشاد "شعراوي" بالجهود التي تبذها الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن، وهيئتي نظافة وتجميل الجيزة والقاهرة في رفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة دورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأشار إلى أنه أصدر توجيهات إلى المحافظين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع جميع المخلفات يوميًا وموافاة الوزارة بتقرير يومي في هذا الشأن.

ونوه بأنه يتم استغلال فترة حظر التجول وخلو الشوارع من المواطنين والسيارات في رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع، كما تم توجيه المحافظين أيضًا بالتنسيق مع مديري الأمن لاستمرار السماح لسيارات جمع ونقل المخلفات للعمل في أثناء فترات الحظر وتنشيط دور وحدات التدخل السريع الخاصة بمنظومة النظافة للمساهمة في حل المشكلات الطارئة الخاصة بمنظومة النظافة، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة المخلفات بمختلف مراحلها.