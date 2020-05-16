أخبار مصر | برلماني: جامعة الجلالة إضافة مهمة للتعليم في مصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: جامعة الجلالة إضافة مهمة للتعليم في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، عن سعادته بما شاهده من إنجاز كبير فى مشروع جامعة الجلالة خلال تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة لأعمال الإنشاءات بمقر جامعة الجلالة للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ، مؤكدا أن جامعة الجلالة ستكون إضافة مهمة فى مسيرة التعليم الجامعى المصرى.

وقال "أبو جاد" فى بيان اصدره اليوم السبت، إن اشادة الدكتور خالد عبد الغفار بما تم تنفيذه وفقًا للجدول الزمني المحدد إنما هو دليل على التزام الحكومة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وإنجازها.بمواصفات عالمية وفى توقيتات زمنية غير مسبوقة بهدف تحقيق طفرة حقيقية في تلك المناطق الاستراتيجية والهامة في مصر.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتأكيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأن جامعة الجلالة صرح علمي متميز ونسعى إلى أن تكون جامعة رائدة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا تتسم بالتميز والابتكار في التعليم والبحث العلمي وأن منطقة هضبة الجلالة من المدن الواعدة التي تضخ الدولة فيها استثمارات ضخمة وأن المشاريع التعليمية هي في الأساس مشروعات تنموية ولذلك جاءت رؤية.الدولة بالتوسع في إنشاء جامعات بمواصفات عالمية لإتاحة خدمة تعليمية مميزة بمصر.

يُذكر أن جامعة الجلالة من الجامعات الذكية، وتضم 15 كلية (الهندسة، طب الاسنان، الطب، الفنون، الإنتاج الإعلامي، العلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الغذاء والصناعات الغذائية، العلوم، العمارة، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، العلاج الطبيعي، الصيدلة، علوم وهندسة الحاسب) بالإضافة إلى مستشفى جامعي بسعة 400 سرير، فضلًا عن توافر سكن لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

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وتعتمد الدراسة بالجامعة على نظام الساعات المعتمدة، الذي يتيح للطلاب اختيار المقررات في كل فصل دراسي، وذلك تحت إرشاد أكاديمي يتابع تقدم الطالب وقدرته على متابعة دراسته بنجاح.

وتضم الجامعة برامج دراسية حديثة، تصل إلى 65 برنامجًا، منها برامج كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية (اللغويات التطبيقية، علم النفس والاجتماع، الجيومعلوماتية، المكتبات والمعلومات والأرشيف، الاقتصاد والعلوم السياسية، الآثار المصرية والإرشاد السياحي) وبرامج كلية العلوم الإدارية، وهي (إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم معلومات الأعمال، إدارة المنشآت السياحية والفندقية، المحاسبة والتمويل، الإدارة، التسويق)

كما تشمل برامج كلية الإنتاج الإعلامي تخصصات (الإنتاج التلفزيوني، الإنتاج الإخباري، الإنتاج الإعلاني، الإنتاج السينيمائي) وتشمل برامج كلية الفنون تخصصات (العمارة الداخلية، تصميم الوسائط المتعددة، الفنون البصرية، أفلام التحريك، تصميم جرافيك، تصميم المشاهد المسرحية والسينمائية، التصوير السينمائي والتليفزيون، الإنتاج السينمائي والإخراج، المؤثرات الخاصة في السينما، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم الأثاث، تصميم الزجاج، تصميم الخزف).

بينما تضم برامج كلية علوم وهندسة الحاسب تخصصات (هندسة الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، هندسة الحاسب، المعلوماتية الطبية الحيوية).