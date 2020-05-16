أخبار مصر | رئيس "سياحة البرلمان": الحكومة قادرة على مواجهة تداعيات كورونا

ونوه بأهمية تأكيد الدكتور خالد العناني على ضرورة الالتزام بالضوابط التي وضعتها الحكومة لاستقبال النزلاء بنسبة إشغال 25%، مشيرًا إلى أن جميع مستثمري قطاع السياحة بمحافظة البحر الأحمر تعهدوا خلال اللقاء بالتزامهم التام بالضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء.

ولفت رئيس سياحة النواب، إلى أن محافظة البحر الأحمر تعتبر واحدة من أهم المناطق والمحافظات السياحية التي نتمنى أن ينجح المستثمرون بعد أن أصبحت الكرة في ملعبهم لجذب السياحة ونثق في قدرتهم على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا

تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.

تسجيل 399 إصابة جديدة و21 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.