مصر | قرار جديد من المحكمة بحق مودة الأدهم

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من المحكمة بحق مودة الأدهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، مساء السبت، تجديد حبس مودة الأدهم المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة تيك توك"، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
وكان النائب العام، أمر بحبس المتهمة مودة الأدهم أربعة أيام احتياطًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمة نفاذًا لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فرورًا من المُلاحقة الأمنية.
ثم أكدت المعلومات اختبائها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، ورصد تحرك للسيارة فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "MiFi"وحقيبة تحوي أغراضها.
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وفى سياق أخر تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة من ضبط أربعة عناصر إجرامية بـ"البحيرة والإسكندرية" وبحوزتهم أكثر من 350 طربة لمخدر الحشيش وكميات من مخدر الأفيون بقصد الإتجار.
فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثلاثة أشخاص (سائق، عاطلين – مقيمين بالغربية والإسكندرية– لهم معلومات جنائية مسجلة) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم ضبطهم حال إستقلالهم سيارة بدائرة المركز، وبحوزتهم (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 25 كيلو جرام" - مبلغ مالى - عدد 3 هواتف محمولة).
كما تابعت الإدارة نشاط أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش - عدد 3 لفافات مختلفة الأحجام لذات المخدر "وزنت 12،400 كيلو جرام" - كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).
بمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارتين فى عملية النقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (إثنان مليون و600 ألف جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.