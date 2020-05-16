مصر | قرار جديد من المحكمة بحق مودة الأدهم

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من المحكمة بحق مودة الأدهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، مساء السبت، تجديد حبس مودة الأدهم المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة تيك توك"، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكان النائب العام، أمر بحبس المتهمة مودة الأدهم أربعة أيام احتياطًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمة نفاذًا لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فرورًا من المُلاحقة الأمنية.