مصر | 24 يونيو.. محاكمة سعاد الخولي بقضية "الكسب غير المشروع"

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر 24 يونيو.. محاكمة سعاد الخولي بقضية "الكسب غير المشروع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس جلسة 24 يوينو المقبل لنظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد جمال الخولى، وأمانة سر شريف محمد ووائل عبد المقصود.

كان طلب المحاميين ناصر زكريا، ومصطفى شحاتة، وكلاء عن الدكتور محمد حمودة المحامى الأصيل، انتداب لجنة محاسبية مغايرة لفحص جميع الاعتراضات، التى لم يتم فحصها من قبل اللجنة السابقة والتى أثبتت أن المتهمة حصلت لنفسها على مبلغ 835 ألف جنيه عجزت عن إثبات مصدر تحصلها عليه.

وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، أحال سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، إلى المحاكمة الجنائية، لتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

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وكشفت التحقيقات، أن المتهمة حصلت لنفسها ولأبنائها علی کسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طائلة في ثروتها بما لا يتناسب مع مصدر دخلها.

وجاء بالتحقيقات، أن المتهمة استغلت صفتها الوظيفية وحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، ما نتج عنه زيادة في ثروتها بشكل لا يتناسب مع مصادرها وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

يذكر أن سعاد الخولي اتهمت في 4 قضايا الرشوة التي صدر ضدها حكم بالسجن لمدة 12 سنة، والعزل من الوظيفة، وقضية غسل أموال بقيمة 500 ألف جنيه، والمقرر نظرها غدا الثلاثاء، أمام محكمة الجنايات المنعقدة بطرة برئاسة المستشار على الهواري، بعد أن أجلت هيئة المحكمة الجلسة للاطلاع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، قررت تأجيل محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، لجلسة الأسبوع الرابع من يونيو المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود أحمد وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولي محمد احمد الشرقاوي وأمانة سر شريف محمد علي.و وائل عبد المقصود.