مصر | كشف ملابسات سرقة سيارة من قائدها بالإكراه في الهرم

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات سرقة سيارة من قائدها بالإكراه في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"رايحين الوراق".. بهذه الحيلة تمكن 3 أشخاص من التعدي على سائق بإحدى شركات السيارات، متحدثين إصابته بجرح سطحي بالرقبة، وسرقة سيارته بالاكراه ومبلغ مالي 1500 جنيه، وتمكنت القوات من القبض على اثنين منهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث قد تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من سائق بإحدى الشركات العاملة في مجال نقل الركاب، مقيم بمحافظة القاهرة، بقيام 3 أشخاص، بإستقلال السيارة قيادته عن طريق تطبيق الشركة عمله من مدينة أكتوبر لتوصيلهم إلى منطقة الوراق وحال سيرهم بالطريق الدائري بدائرة القسم فوجئ بتعديهم عليه بالضرب بسلاح أبيض فأصابوه بجرح سطحي بالرقبة وإستولوا على السيارة وبداخلها مبلغ 1500جنيه وهاتفه المحمول، وهربوا.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، شكل فريق بحث جنائي تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومن خلال تتبع خط سير هروب الجناة بالسيارة أمكن ضبطها بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، كما توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص لإثنين منهما معلومات مسجلة، مُقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

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وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الهرم ومعاونه الرائد إسلام السيد، وأمكن ضبط إثنين منهم وبحوزتهما مسدس صوت، 2 سلاح أبيض "سكين"، هاتف محمول، 1500 جنيه "متعلقات المجني عليه"، وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما أمام العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، بإرتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وتم بإرشادهما ضبط اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة المستولي عليها داخل سيارة مستأجرة بمعرفة أحدهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، ويقوم رجال المباحث حاليا بتكثيف جهودهم لضبط المتهم الهارب.