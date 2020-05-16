مصر | إخلاء سبيل أحمد فلوكس في اتهامه بالاعتداء على فرد أمن

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل أحمد فلوكس في اتهامه بالاعتداء على فرد أمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة بأكتوبر، إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن أحد الكمباوندات السكنية في الشيخ زايد بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكلًا منهما، على خلفية الاتهامات المتبادلة بالاعتداء بالضرب والسب والقذف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

استمعت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر لأقوال أفراد أمن الكمباوند والذين اتهموا الفنان أحمد فلوكس بالاعتداء عليهم بالضرب، والذين قالوا في التحقيقات، أنهم فوجئوا بالفنان يستقل سيارة سوداء اللون ماركة "مرسيدس" ويرغب في الدخول، ولكنهم استعلموا عن وجهته، وتبين لهم عدم وجود تصريح يسمح له بالدخول، فضلًا عن رفض طليقته دخوله الكمباوند، وهو ما دفعهم لرفض دخوله.

وتابع أفراد أمن الكمباوند في التحقيقات، أنه بعدما رفضوا دخوله الكمباوند، فوجئوا به ينفعل عليهم ويعتدى عليهم بالضرب، مثلما ظهر في الفيديو الذي قدموه لجهات التحقيق، وأثبت تعرضهم للضرب، ونفوا ما جاء على لسان الفنان بأنهم اعتدوا عليه أو وجهوا له عبارات السب أو القذف، أو اتلفوا سيارته.

فيما اتهم الفنان أحمد فلوكس في أقواله أمام النيابة، أفراد أمن الكمباوند بالاعتداء عليه بالضرب والسب والشتم، واتلاف سياراته، كما اتهمهم التشهير به، ونفى صحة الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي علاء عابد، دفاع الفنان أحمد فلوكس، إن موكله مجني عليه وتم تعرضه للضرب والسب والشتم والابتزاز والتشهير به عن طريق نشر فيديو مجتزأ وليس كاملًا من اداره كمبوند الجريا، موضحًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد إدارة كمبوند الجريا، وطلبنا من النيابة العامة تفريغ كاميرات الكمبوند لتوضيح الحقائق.

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وأضاف المستشار علاء عابد المحامي، أن ما تعرض له أحمد فلوكس مؤامرة مكتملة الأركان، ونثق في النيابة العامة التي أخلت سبيله بعد التأكد من عدم صحة الفيديو المنتشر على صفحات الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي.

وتابع المحامي، وجهت النيابة العامة تهمة الضرب والاعتداء لأفراد أمن الكمبوند بالإضافة إلي تهمة إتلاف السيارة المملوكة لموكلنا بعد ثبوت التلفيات بها والتي أحدثها أفراد الأمن بتحريض من الإدارة.

وأكمل المحامي، سنلجأ للقضاء لمقاضاة اداره كمبوند الجريا وأمن الكومبوند، وطلبنا الادعاء مدنيا قبلهم بمبلغ مليون وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت، وكذلك حصر جميع الصفحات التي تقوم بالتشهير ضد موكلنا، وسنكشف خيوط المؤامرة التي يتم تدبيرها ضد موكلنا وسنقاضي كل من تسبب في نسج خيوطها.

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس، في اتهامه بالتعدي على فرد أمن كومبوند بمدينة الشيخ زايد، بعد التأكد من عدم صحة الفيديو، وذلك حسبما أفاد دفاع الفنان المحامي علاء عابد.

واستمعت النيابة لأقوال الفنان أحمد فلوكس، بنيابة أكتوبر تمهيدًا لبدء التحقيق معه في اتهامه بالتعدى بالسباب والضرب على فرد أمن كمبوند خاص بمدينة الشيخ زايد، بعد أن منعه فرد الأمن من الدخول، لكونه ليس من سكان الكومبوند.