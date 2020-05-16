مصر | "صفقة العيد".. إحباط ترويج 11 ألف قرص ترامادول بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر "صفقة العيد".. إحباط ترويج 11 ألف قرص ترامادول بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بـ"11500 قرص لعقار الترامادول المخدر"... أسقط أجهزة الأمن واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة الوراق شمال الجيزة، قبل ترويجه صفقة العيد على عملائه.

كانت وردت معلومات مفادها قيام عاطل، له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، تخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الوراق، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بالقرب من مسكنه بدائرة القسم وبحوزته 11،500 قرص مخدر لعقار الترامادول، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامي هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (تسعمائة وعشرون ألف جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

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بـ" كوكتيل مخدرات وسلاح أبيض"... أسقطت أجهزة الأمن 4 عناصر إجرامية، بمنطقة الدقي وسط الجيزة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

تابعت أجهزة الأمن نشاط عدد من العناصر الإجرامية المتخصص بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع بمنطقة داير الناحية بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة وتكوينهم بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة.

وعقب جمع المعلومات الدقيقة عن نشاط تلك العناصر وتقنين الإجراءات تم إستهداف تلك البؤرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الجيزة، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة"، وعُثر بحوزتهم على 230 جرام لمخدر الحشيش، 25 قرص مخدر، سلاح أبيض "مطواة"، مبالغ مالية، 3 هاتف محمول.

وبمواجهتهم إعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت معهم، بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسلاح الأبيض للدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.