- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «ضربني وسبني».. أحمد فلوكس يطالب بتعويض مليون جنيه من عامل الأمن ومالك الكومباوند والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفاصيل جديدة كشفها دفاع الفنان أحمد فلوكس، بشأن اتهام فرد أمن بكومباوند «الجربا» بمدينة الشيخ زايد، للفنان بالاعتداء عليه بالضرب والسبّ والقذف.
كان المستشار على وشاحي، رئيس نيابة أول وثانٍ الشيخ زايد، قرر إخلاء سبيل «فلوكس»، وفرد الأمن، بكفالة مالية ألف جنيه لكلٍ منهما.
وقال علاء عابد، في مذكرة قانونية، قدمها للنيابة، إن موكله تعرض للضرب، وإتلاف سيارته من قبل أفراد الأمن بالكومباوند، أثناء دخوله، فضلاً عن التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعى.
وطالب الدفاع، بتفريع كاميرات المراقبة ببوابة الكومباوند منذ تاريخ الواقعة، وحتى 6 أشهر سابقة، وعرض الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خبراء تنكولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لإثبات صحته من عدمه.
كما طالب بإثبات تحريض مالك الكمبوند للعمال على ضرب «فلوكس» والاعتداء عليه بالسبّ، وإتلاف سيارته، إضافة إلى الإدعاء مدنيًا ضد هؤلاء العاملين ومالك الكمبوند بتعويض بمبلغ مليون جنيه.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
11,228
-
تعافي
2,799
-
وفيات
592
كانت هذه تفاصيل خبر «ضربني وسبني».. أحمد فلوكس يطالب بتعويض مليون جنيه من عامل الأمن ومالك الكومباوند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.