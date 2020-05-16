شكرا لقرائتكم خبر عن «ضربني وسبني».. أحمد فلوكس يطالب بتعويض مليون جنيه من عامل الأمن ومالك الكومباوند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفاصيل جديدة كشفها دفاع الفنان أحمد فلوكس، بشأن اتهام فرد أمن بكومباوند «الجربا» بمدينة الشيخ زايد، للفنان بالاعتداء عليه بالضرب والسبّ والقذف.

كان المستشار على وشاحي، رئيس نيابة أول وثانٍ الشيخ زايد، قرر إخلاء سبيل «فلوكس»، وفرد الأمن، بكفالة مالية ألف جنيه لكلٍ منهما.

وقال علاء عابد، في مذكرة قانونية، قدمها للنيابة، إن موكله تعرض للضرب، وإتلاف سيارته من قبل أفراد الأمن بالكومباوند، أثناء دخوله، فضلاً عن التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعى.

وطالب الدفاع، بتفريع كاميرات المراقبة ببوابة الكومباوند منذ تاريخ الواقعة، وحتى 6 أشهر سابقة، وعرض الفيديو المنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خبراء تنكولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لإثبات صحته من عدمه.

كما طالب بإثبات تحريض مالك الكمبوند للعمال على ضرب «فلوكس» والاعتداء عليه بالسبّ، وإتلاف سيارته، إضافة إلى الإدعاء مدنيًا ضد هؤلاء العاملين ومالك الكمبوند بتعويض بمبلغ مليون جنيه.

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بيان