شكرا لقرائتكم خبر عن زحام في سوق أبوالمطامير بالبحيرة.. والأهالي: «يقام كل يوم» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة زحامًا شديدًا من المواطنين، السبت، في السوق الذي أقيم في عدد من شوراع المدينة، ومن ناحيتها قامت الوحدات المحلية بالمحافظة بعمليات رش وتعقيم عدد من الشوراع والمصالح الحكومية.

ووصف أحمد محفرش، أحد أهالي مركز أبو المطامير، السوق بأنه «انتحار بلد»، مضيفًا «بثقاقنا وتهاوننا عايزين يد من حديد» ملقيًا باللوم على الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير لسماحها بإقامة السوق، مضيفًا أن السوق كان في السابق يقام يوم السبت من كل أسبوع، ولكنه أصبح الآن يقام كل يوم، وذلك في منطقة عزبة عاشور وشارع اسكندرية وفؤاد عويس وصلاح سالم ومصطفى كامل في المدينة.

بينما قال حسن يوسف، أمين حزب المحافظين في محافظة البحيرة، «المعادلة صعبة والناس غلابة والحال واقف ودي دخلة أيام عيد، وموظفي مجلس المدينة تعبوا وطالع عينهم حرفيًا وللأسف المرض أصبح قاب قوسين أو أدنى من المدينة، فقط ستر الله يظللنا».

ومن ناحية أخرى، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بقيام الوحدات المحلية في مراكز دمنهور والدلنجات وكفر الدوار وإدكو وكوم حمادة والمحمودية بعمل حملات يومية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين واستغلال خلو الشوارع من المارة بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول والقيام بتعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار، بالإضافة جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.

وأشار «آمنة» إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، بالتنسيق مع إدارات البيئة في المراكز، مؤكدًا على استمرار عمل تلك الحملات وتكثيفها للوصول إلى جميع الشوارع والمناطق وتعقيمها بالكامل.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتنفيذ حملة رش وتطهير شوارع شجرة الدر والمعهد الديني وأرض أدمون ومحيط مسجد زمزم وومنازل الحالات المصابة بفيروس كورونا في المدينة ومنطقة المقابر ومبنى هندسة سيارات الوحدة المحلية بدمنهور وقرية دنشال، ورشت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة الشوارع وواجهات المحلات والمنازل بقرية خنيزة، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بحملة لرش وتعقيم أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برش وتعقيم شوارع المصالح الحكومية بالمدينة، ونفذت الوحدة المحلية لمركز شبراخيت حملة لتطهير شوارع قريتى الأصلاب ولقانة وأورين وورشة الصيانة والحملة الميكانيكية بالمركز، وقامت الوحدة المحلية لمراكز إدكو والرحماية ورشيد حملة لتطهير الشوارع خلال فترة حظر التجول.ى جمال عبدالناصر وسعد زغلول وسوق السمك ومحيط مستشفى إدكو المركزي.

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سوق أبو المطامير بالبحيرة

سوق أبو المطامير بالبحيرة

سوق أبو المطامير بالبحيرة

سوق أبو المطامير بالبحيرة

سوق أبو المطامير بالبحيرة

سوق أبو المطامير بالبحيرة

سوق أبو المطامير بالبحيرة