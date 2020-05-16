شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب خلافات أسرية.. زوج ينهي حياة زوجته طعنًا بالسكين بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى زوج حياة زوجته طعنًا بالسكين بسبب خلافات أسرية بمركز المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، السبت، بلاغًا من أهالي قرية أبوقرين التابعة لمجلس قروي محمد سلطان، بمركز المنيا، بجريمة قتل، انتقل فريق من البحث الجنائي بمركز المنيا، بإشراف العميد خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، إلى موقع الحادث، وتبين قيام «محمد. ح»، 37 سنة، بطعن زوجته «س. م.»، 29 سنة، مما تسبب في وفاتها في الحال.

كشفت التحريات الأولية أن الأسرة تضم 5 أشخاص بينهم الزوج والزوجة، و3 أطفال، وتمتع الزوجة بالسمعة الطيبة، وأن ارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية.

تم نقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.