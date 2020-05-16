شكرا لقرائتكم خبر عن لاشتباه إصابتهم بكورونا.. حجز 5 عائدين من الخارج بعزل المدينة الجامعية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول بمديرية الصحة في بني سويف، السبت، إنه تم حجز ٥ من العائدين من الخارج داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية للبنات في بني سويف، اليوم، عقب كشف نتائج تحاليلهم الأولية «الرابد تست» احتمالية إيجابيتهم لفيروس كورونا المستجد، خلال توقيع الكشف عليهم أثناء وصولهم إلى مقر المدينة الجامعية للبنين، قادمين من الخارج.

وأشار المصدر إلى أنه فور وصول الفوج الأول من المصريين العائدين من الخارج فجر اليوم، تم إخضاعهم الكشف الطبي عليهم وقياس درجة الحرارة مع إجراء اختبارات سريعة لفيروس كورونا، والتي أشارت إلى احتمالية إيجابية الحالات للفيروس، وعليه فقد تم نقل الحالات من مقر إقامتهم بالمدينة الجامعية للبنين الخاصة بالعائدين من الخارج إلى مقر المدينة الجامعية للبنات المخصصة كمستشفى لعزل الحالات المستقرة والتي ثبتت نتائج تحاليلهما ايجابيتها لفيروس كورونا.

واستقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، يرافقه الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، فجر اليوم، الفوج الأول من المصريين العالقين العائدين من دولة الإمارات العربية الشقيقة وعددهم 150 شخصا، وذلك عند وصولهم للمدينة الجامعية «بنين» التي تم تجهيزها لاستقبال 1205 مواطن مصري من العائدين من الخارج.

ورحب محافظ بني سويف ورئيس الجامعة بالعائدين، بالإضافة إلى اتخاذ الاجراءات الوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحراري وذلك بتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم، وتسليم هدايا للترحيب بهم والتهنئة على سلامة الوصول إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى تسليمهم حقائب الوقاية الشخصية

وأشار محافظ بني سويف إلى توفير كل متطلبات الإعاشة المناسبة، ووسائل الترفيه والرياضة، ودعم المدينة بالإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، والتي تنفذها الحكومة وفق خطة محكمة تضم كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية.

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