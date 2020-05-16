شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل أحمد فلوكس وعامل أمن كومباوند «زايد» بكفالة ألف جنيه لكل منهما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمرت نيابة أكتوبر، السبت، بإخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس، وفرد أمن خاص بإحدى كومباوندات مدينة الشيخ زايد، بكفالة ألف جنيه لكلٍ منهما، على خلفية البلاغ المقدم من فرد الأمن ضد «فلوكس»، واتهامه له بالاعتداء والضرب.
بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة ثاني الشيخ زايد، بلاغًا من أحد أفراد الأمن في كومباوند يمدينة الشيخ زايد، يتهم فيه الفنان أحمد فلوكس بالاعتداء عليه بالضرب والسب أثناء عمله، مستعينًا بفيديو مصور لعملية الاعتداء.
على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وقامت بفحص كاميرات المراقبة، وتحفظت على الفيديو الذي يوضح الواقعة، كما أنها استمعت لأقوال شهود العيان.
وقال شهود العيان لرجال المباحث، إن «فلوكس» كان في طريقه لدخول الكومباوند لأحد أصدقائه، وقام فرد الأمن بطلب منه ضرورة الاتصال بالشخص الذي يقصده للسماح له بالدخول، وهو ما اعترض عليه الفنان، وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء من «فلوكس» على فرد الأمن.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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