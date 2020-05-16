شكرا لقرائتكم خبر عن عامل أمن «كومباوند» بالشيخ زايد يتهم أحمد فلوكس بالاعتداء عليه.. والنيابة تتحفظ على الكاميرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلبت نيابة أول وثانٍ الشيخ زايد، السبت، تحريات أجهزة الأمن بشأن واقعة اتهام أفراد الأمن بكمباوند «الجريا»، للفنان أحمد فلوكس، بالاعتداء عليه بالضرب، تمهيدًا لاستدعاء «فلوكس» لسماع أقواله.

وتحفظت النيابة برئاسة المستشار على وشاحي، على كاميرات المراقبة ببوابة الكمباوند، إذ يؤدي الشاكي عمله.

وجاء بأقوال مقدم البلاغ، أن «فلوكس» حضر إلى الكومباوند، وطلب الدخول بسيارته، الأمر الذي رفضه فرد الأمن، لأن الضيف الذي يرغب الفنان في زيارته لم يخبر فرد الأمن بقدوم «فلوكس»، وطبقًا لقواعد العمل بالكومباوند لا يمسح بمثل هذه الحالة للضيف بالدخول.

وذكر فرد الأمن في أقواله، أن «فلوكس» توقف بسيارته أمام بوابة الكمباوند، وطلب الدخول لزيارة صديق له، فأبلغه العامل بعدم السماح بالدخول إلا بإذن مسبق وإذا أخطره أحد قاطني الكمباوند بذلك، فما كان من الفنان إلا أن ترجل من السيارة، ووبخ العامل الذي أبلغه ثانية بالتعليمات التي يتبعها، فعاد إليه «فلوكس» وسدد له عدة ضربات في صدره، دفعته لطرحه أرضًا، ثم اعتدى عليه بالسبّ بألفاظ نابية.