شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 11 حالة جديدة من مصابي كورونا بـ«عزل إسنا».. والحصيلة ترتفع لـ354 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى العزل بإسنا، عن خروج 11 حالة جديدة من المتعافين بفيروس كورونا بعد ظهور سلبية تحاليل العينة الثانية التي تم سحبها منهم، وعمل الأشعة المقطعية على منطقة الصدر، ليرتفع عدد المتعافين إلى 354 حالة بالمستشفى.

وصرحت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، بأنه تم خروج عدد 11 حالة من مستشفى إسنا التخصصي بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفى والتي جاءت نتائجهم سلبية، مؤكدة شكرها على مجهودات الفريق الطبي وتقديم الدعم النفسي والطبي لجميع المرضى.

وأضافت أن العاملين بالمستشفى اصطفوا حول المتعافين وقدموا لهم الورود والتصفيق لتعافيهم، مقدمة تهانيها للمتعافين، مؤكدة أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكل جد وإخلاص للمساهمة في رسم البسمة على مصابي كورونا وزيادة أعداد المتعافين.

فيما توجه المتعافين بالشكر لمديرة المستشفى والأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم، مؤكدين على التزامهم بالإجراءات الصحية والاحترازية والعمل على تقديم النصيحة والتوعية لجميع المناطق التي يسكنون فيها لزيادة الحرص وتفادى الإصابة بالمرض.