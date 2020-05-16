شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تستقبل 12 فوجا من العالقين بالكويت وتسكينهم بالمدينة الجامعية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت محافظة الجيزة 12 فوجا حتي الآن من المواطنين العالقين بدولة الكويت، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم أمس انطلاق فريق عمل من محافظة الجيزة إلي مطار القاهرة، لاستقبال 3 أفواج قادمة من دولة الكويت علي متنهم 550 مواطنا مصريا لتسكينهم في المدينة الجامعية لجامعه القاهرة بمنطقة بين السرايات والتي تم تخصيصها للعزل الصحى لمدة 14 يوم طبقًا للإجراءات الوقائية الصادرة من منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، وذلك وفقا لتوجهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم استقبال المواطنين العائدين و توفير اتوبيسات مجهزة من خلال التنسيق مع هيئة النقل العام لنقلهم للمدينة الجامعية مشيرا إلى أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبي فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحي، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أية إصابات .

وثمن محافظ الجيزة بالدور التي قامت به جامعة القاهرة للتعاون مع المحافظة في تجهيز حجرات الإقامة للمواطنين وتوفير كافة سبل الاعاشة اللازمة للعمل علي راحه الوافدين خلال فترة الحجر الصحي ورجوعهم الي منازلهم اضافه الي رفع كفاءة المدينة لاستقبال المواطنين وتوفير كبائن للتعقيم وكافة الوسائل الوقائية اللازمة.

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وأشار المحافظ إلى أن جهود الدولة مستمرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم ، لافتًا ان هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة ومع وزارة الداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلي الجهة المخصصة للحجر الصحي .

واعرب المواطنون المصريون الذين تم استقبالهم من دولة الكويت عن شكرهم العميق وامتنانهم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته لهم ولحرصه على عودتهم الى ارض الوطن وتوفير طائرات لنقلهم بسلامة وكذلك توفير حجر صحي أمن لهم دون تحملهم اي نفقات مادية.

وأكد المواطنون الذين تم استقبالهم بالمدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي عن تمتعهم بخدمة عالية الجودة فضلا عن تعقيم مقرات إقامتهم ومنحهم وجبات غذائية متكاملة.

كما أعرب المواطنون عن شكرهم لسائر أجهزة الدولة متمثلة في وزارة الطيران المدني ومحافظة الجيزة وجامعه القاهرة لتوفير كافة التيسيرات لهم بداية من استقبالهم بالمطارات وتيسير الإجراءات وتوفير وسائل الانتقال وكذلك تسكينهم في المدن الجامعية.