شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة توجه بإزالة تراكمات القمامة حول مزار شجرة مريم في المطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وجهت بضرورة الاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة للوزارة والأفرع الإقليمية، والتحقق منها والتوصل الى حلها للمحافظة على صحة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن جهاز تنظيم وادارة المخلفات التابع للوزارة رفع التراكمات المنتشرة أمام مزار شجرة مريم بالمطرية، وذلك استجابة لشكوى عدد من المواطنين حول تضررهم من هذه التراكمات، وذلك بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة ، حيث تم ارسال المعدات اللازمة ورفع كافة التراكمات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تجدد هذه التراكمات مرة أخرى.

من ناحية أخرى، كانت قد نفت وزارة البيئة ما تم تداوله من فيديوهات بشأن تصريف مخلفات مصنع سكر نجع حمادي في نهر النيل، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصريف مخلفات أي مصنع من المصانع في مياه نهر النيل

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وأوضحت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن تخصيص فرق دورية متخصصة للمعاينة الميدانية تقوم بتمشيط نهر النيل للتأكد من عدم وجود أي مخلفات أو تعديات من المنشآت الصناعية على مياه النهر، خاصة مع مصانع السكر، حيث إنها موسمية التشغيل، وتبدأ من منتصف شهر ديسمبر حتى نهاية شهر أبريل من كل عام، مع اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة، وذلك في إطار حرصها على الحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث.

وقد تم على الفور تشكيل لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بقنا بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع قطاع حماية نهر النيل بوزارة الري وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتحقق من هذا الفيديو وتبين أن مصنع سكر نجع حمادي متوقف حالياً وذلك لانتهاء موسم العصير بنهاية شهر أبريل الماضي.