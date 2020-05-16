شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد أول فيلا يتم تشطيبها في مدينة المنصورة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، أول فيلا يتم تشطيبها بمنطقة الفيلات المواجهة للكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة تنفيذ أعمال التشطيبات على أعلى مستوى، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، لإخراج هذا المشروع بأفضل صورة ممكنة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: جارٍ تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة تنفيذ الفيلات المودرن 58 %، والفيلات الكلاسيك 55 %.

والتقط الدكتور عاصم الجزار، صورة جماعية مع العاملين بالمشروع، وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى تنفيذ المشروعات المختلفة من أجل تحقيق النهضة العمرانية لمصر، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مواقع العمل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد بدأ زيارته لمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، والمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمناطق مشروع "سكن مصر".

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وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بموقع مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، حيث يجري الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بالمرحلة الأولى بالمشروع، وبلغت نسبة الإنجاز 90 %، كما تفقد مشروع السوق التجارية (نموذج ٨ محال)، الجاري تنفيذها لخدمة سكان المشروع.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروع، ووجه بزيادة مساحة المسطحات الخضراء بين العمارات، وزيادة أعداد الأشجار المظللة.

وانتقل الوزير ومرافقوه، لتفقد مشروع الكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة، والذى يبلغ طول المرحلة الأولى منه 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الاهتمام بجودة أعمال التشطيبات بالكورنيش، وزيادة المسطحات الخضراء، والأشجار المظللة، وتخطيط أماكن انتظار السيارات، لتوفير جو ملائم للمواطنين للاستمتاع بالكورنيش.