شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح مصلحة الدمغة والموازين غدا بعد تعقيمها واستمرار عزل المخالطين للحالة المصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية مقرها بمنطقة الجمالية غدا الأحد بعد غلقها على مدار اكثر من أسبوع لتعقيمها وتطهيرها نتيجة ظهور حالة كورونا لمدير قسم التحليل بالمصلحة مع استمرار عزل المخالطين للحالة لمدة 14 يوما حرصا على سلامتهم فى ظل تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستقوم المصلحة بتنظيم العمل اعتبارا من غد الأحد بجداول منظمة لمنع تزاحم العملاء حيث ستقوم بتسليم المشغولات الذهبية لاصحابها وإعادة العمل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا .

وكانت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين قد أغلقت مقرها بمنطقة الجمالية بعد ظهور أعراض الأصابة على مدير التحليل بالمصلحة بمنطقة الجمالية وعقب دخولة المستشفى وإجراء مسحة له وتبين إيجابية العينية وانه مصاب فيروس كورونا تم إغلاق مقر المصلحة وإعطاء جميع المخالطين للحالة 14 يوما وهى فتره حضانة الفيروس وتعليق كافة الأنشطة بمقر الجمالية وإجراء عمليات التعقيم والتطهير للمقر.

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ومرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أى علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه فى مدينة ووهان الصينية فى الأول من ديسمبر 2019.

تتمثل الأعراض الأكثر شيوعاً لمرض كوفيد-19 في الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال، وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً، ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض، وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة.