شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المساحة تعلن حاجتها للتعاقد مع 20 سائق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، عن حاجتها للاستعانة بـ20 سائقا بنظام التعاقد الوظيفى للعمل بديوان عام الهيئة ومديرياتها بالمحافظات المختلفة.

وأوضحت الهيئة، فى بيان اليوم، أن الشروط المطلوبة، إجادة القراءة والكتابة، والحصول على رخصة قيادة مهنية من الدرجة الأولى أو الثانية، وأن يكون من المقيمين فعليا بمقر المنطقة المطلوب التعاقد عليها من واقع العنوان المدون بالرقم القومى.

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وتتضمن المستندات المطلوبة، صورة شهادة الميلاد، صورة الرقم القوم، وصورة المؤهل الدراسى، وصورة بيان الخدمة العسكرية، وصورة الرخصة المهنية أولى أو ثانية.

وعلى من يرغب فى التعاقد على الوظيفة التقدم بطلب برسم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية بديوان عام الهيئة بالدور الثالث بمقر الهيئة 1 شارع عبد السلام عارف أمام مديرية أمن الجيزة – الدقى وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا يوميا حتى 30 مايو.