شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية الروسى يناقش مع سفير مصر التطورات فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسى، أمس الجمعة، محادثة هاتفية مع السفير إيهاب نصر، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا، لمناقشة التطورات فى ليبيا وآفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

ووفقا للموقع لوزارة الخارجية الروسية، فأكد الطرفان خلال المحادثة، عزم موسكو والقاهرة على مواصلة تعزيز التفاعل الثنائى فى مختلف المنظمات الدولية.





من ناحية أخرى، أعلنت روسيا، اليوم السبت، تسجيل 9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 10598 إصابة فى اليوم السابق. وقال المركز الروسى لإدارة أزمة كورونا إن عدد الإصابات الإجمالى فى البلاد بلغ 272043 حالة. وأضاف أن 119 مصابا توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمى إلى 2537.

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وكانت فيرونيكا سكفورتسوفا، مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، قالت إن هناك نقطة تثير اهتماما بالغا تم الإشارة إليها فى المقالات العلمية الأجنبية وجرى تأكيدها بمعطيات مراكزنا، وتكمن فى أن معظم المصابين هم من أصحاب فئة الدم B، التى تتفوق بشكل كبير على الزمر الأخرى.

وأوضحت سكفورتسوفا، أن المركز الثانى فى قائمة المصابين بفيروس كورونا يأتى من نصيب أصحاب فئتى الدم "A" و"AB"، بينما سجل عدد أقل لدى أشخاص ليدهم فصيلة "O".